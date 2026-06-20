ETV Bharat / bharat

ISB ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰੋਹ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ?

ਡਾ. ਰੈਡੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

RAMOJI RAO AUDITORIUM ISB
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 20, 2026 at 7:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ISB) ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ₹30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ 450 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਮੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ISB ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲ-ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਫਨੀ ਬੈਂਡ, "ਸੁਰੰਜਲੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਵਰੀ" ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ISB ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਲੌਰਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ "ਸਵੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਦੀਵੇ" ਨਾਲ

ਰਾਮੋਜੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਐਸਬੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਆਈਐਸਬੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ "ਸਵੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਦੀਵੇ" (ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

"ਰਾਮੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ..."

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ. ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਾਮੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ।" ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਈਐਸਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

"ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ..."

ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ (ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਿੰਤਕ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਡੇਲ ਕਾਰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਡ੍ਰਕਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠਕ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸਬੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ, ਜੋ ਕਿ ਥਾਮਸ ਸ਼ਮਿਧਨੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਵਿਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।"

ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ. ਜੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੀ। ਜੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਿਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅੰਜੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।"

"ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ), ​​ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।" - ਜੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੈਂਬਰ, ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ

'ਸੁਰੰਜਲੀ' ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਅੱਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲ-ਫੀਮੇਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟਲ ਸਿੰਫਨੀ ਬੈਂਡ 'ਸੁਰੰਜਲੀ' ਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਜਾਦੂ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਧੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 'ਸੁਰੰਜਲੀ' ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

TAGGED:

RAMOJI RAO AUDITORIUM ISB
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ
ISB HYDERABAD
RAMOJI RAO AUDITORIUM SURANJALI
RAMOJI RAO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.