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ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ 4 ਮੁਰਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੱਟਰੂ

ET-IVF ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤਾਥਾਵੜੇ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਦੇ ਅੰਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

EMBRYO TRANSFER TECHNOLOGY
ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੁਰਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੱਟਰੂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2026 at 10:33 PM IST

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ਪੁਣੇ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਰਾ ਕੱਟਰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

EMBRYO TRANSFER TECHNOLOGY
ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗਰਭ ਧਾਰਨ (ETV Bharat)

ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੇ ਤਾਥਾਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ET-IVF ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਸਵਪਨਿਲ ਕਲਾਟੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭਰੂਣ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਥਾਵਾੜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਰਾ ਕੱਟਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ - ਤਿੰਨ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰ।

EMBRYO TRANSFER TECHNOLOGY
ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੁਰਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੱਟਰੂ (ETV Bharat)

ਤਾਥਾਵੜੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਡਾ. ਜਾਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਵੰਸ਼ ਵਾਲੀ ਮੁਰਾ ਮੱਝ, ਜੋ 18 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਾਨੀ ਮੱਝ ਤੋਂ 16 ਓਸਾਈਟਸ (ਅੰਡੇ ਸੈੱਲ) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਪਾਈ ਗਈ। ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਪੰਜ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭਰੂਣ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਨਾਂ ਪੰਜ ਭਰੂਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਥਾਵੜੇ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਸਰੋਗੇਟ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

EMBRYO TRANSFER TECHNOLOGY
ਉੱਚ-ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਦੇ ਅੰਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ETV Bharat)

ਡਾ. ਜਵਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 10 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੱਟਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਢਰਪੁਰੀ ਮੱਝ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ IVF ਵੱਛਾ - ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'ਸ਼ੀਤਲ' ਸੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਤੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਜਾਵਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਮੱਝ ਦੇ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਟਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਸ਼ੀਤਲਕੁਮਾਰ ਮੁਕਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਵੀਐਫ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਥਾਵੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਰਾ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮੁਕਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੂਣ ਲਗਭਗ 75,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ,

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