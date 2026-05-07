ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਸੱਤ ਫੇਰੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
Published : May 7, 2026 at 5:26 PM IST
ਸਤਨਾ/ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੋਖੇ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਉਮਰ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਤਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ) ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ
ਦਰਅਸਲ, ਕਤਲ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਖਾਤੂਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਖਾਤੂਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਕੈਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ, ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਖੁਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਲਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੱਸ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। "ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੀਨਾ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਖਾਤੂਨ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ।"
