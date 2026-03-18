ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ 8 ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਫਟੇ ਕਈ ਸਿਲੰਡਰ।
Published : March 18, 2026 at 1:40 PM IST
ਰਿਪੋਰਟ: ਸਿਧਾਰਥ ਮਾਛੀਵਾਲ
ਇੰਦੌਰ: ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ।
ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ, ਉਸਦਾ ਜੀਜਾ ਵਿਜੇ, ਛੋਟੂ, ਸੁਮਨ, ਸਿਮਰਨ, ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਸੌਰਭ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਦੇ ਜੀਜਾ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਦੇ ਘਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਾਹਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ
ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ, ਕਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰ, ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਅਨੈਕਸ ਦੇ ਘਰ ਨੰਬਰ 67 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਸੇਠੀਆ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਪੁਗਾਲੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
8 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪੁਗਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਵਿਜੇ ਸੇਠੀਆ, 65, ਛੋਟੂ ਸੇਠੀਆ, 22, ਸੁਮਨ, 60, ਸਿਮਰਨ, 30, ਰਾਸ਼ੀ ਸੇਠੀਆ, 12 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਪੁਗਾਲੀਆ, ਸੌਰਭ ਪੁਗਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪੁਗਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਗਰਿੱਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਮ ਵਰਮਾ ਨੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਏਗੀ
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਕੇਬਲ ਘਟੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਈਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।"
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਇੰਦੌਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਅੱਗ ਨੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ
ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
#WATCH मध्य प्रदेश: इंदौर के बृजेश्वरी एनेक्सी रिहायशी इलाके में एक घर में आग लग गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। बचाव अभियान जारी है। pic.twitter.com/ZKYtTBVlBD— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026
2022 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸਵਰਨ ਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
#WATCH इंदौर, मध्य प्रदेश: DM शिवम वर्मा ने कहा, " रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है। 6 लोगों की मृत्यु हो गई है...दो मंज़िलें खाली हो गई हैं लेकिन हमारी टीम एक और मंज़िल की जांच कर रही है..." https://t.co/45z20SrCWR pic.twitter.com/kD3BH2BRKK— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026