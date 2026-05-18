ਪੈਸੇਂਜਰ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

Published : May 18, 2026 at 1:40 PM IST

ਰੋਹਤਾਸ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰੋਹਤਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਸਾਰਾਮ-ਪਟਨਾ ਫਾਸਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ (53212) ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਅੱਗ ਪੰਜਵੇਂ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਯਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 6:45 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਚ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ'

ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

"ਸਾਸਾਰਾਮ-ਪਟਨਾ ਤੇਜ਼ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੋਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੋਗੀ ਸੜ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਈ।" - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰੰਜਨ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ

ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ?

ਸਾਸਾਰਾਮ ਆਰਪੀਐਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਨਾ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜੀ ਹੋਈ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਸਾਰਾਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।" - ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਆਰਪੀਐਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਾਸਾਰਾਮ

