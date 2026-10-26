ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਟੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
Published : October 26, 2026 at 4:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11:10 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11:10 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:25 ਵਜੇ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝ ਗਈ।
ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਫਾਈਬਰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ
ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਭੜਕੇ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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