ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਅਰਣਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਏਸੀ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 119 ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ।
Published : June 29, 2026 at 2:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨੋਇਡਾ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 119 ਸਥਿਤ ਅਰਣਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਏਸੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 113 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰ 119 ਸਥਿਤ ਅਰਣਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
दिनांक 29.06.2026 को थाना सेक्टर-113 क्षेत्रांतर्गत सेक्टर-119 स्थित एक सोसाइटी के 21वें फ्लोर पर फ्लैट में एसी फटने से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस की टीम द्वारा 08 गाड़ियाँ की मदद से आग को पूर्णत: बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नही… pic.twitter.com/L9rfQbC1Vj— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) June 29, 2026
ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ-
"ਏਸੀ ਬਲਾਸਟ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 20 ਤੋਂ 25 ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"