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ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਅਰਣਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਏਸੀ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 119 ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ।

NOIDA FIRE BROKE
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਏਸੀ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 29, 2026 at 2:24 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨੋਇਡਾ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 119 ਸਥਿਤ ਅਰਣਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਏਸੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਏਸੀ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 113 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰ 119 ਸਥਿਤ ਅਰਣਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ-

"ਏਸੀ ਬਲਾਸਟ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 20 ਤੋਂ 25 ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"

NOIDA FIRE BROKE
21ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)

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ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਫਲੈਟ ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
NOIDA FIRE BROKE

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