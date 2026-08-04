ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਗਏ 2 ਫਾਈਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਈਕੋਟੈਕ-3 ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
Published : August 4, 2026 at 9:49 AM IST
ਨੋਇਡਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਈਕੋਟੈਕ-3 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ILGIM ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੀਮ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਐਫਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ILGIM ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ
ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਈਕੋਟੈਕ-3 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ILGIM ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਿਪਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੀਮ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 5 ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਤੀਰਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚੀਫ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਾਇਰਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ SDRF ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਲਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।