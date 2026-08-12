11ਵੀਂ ਮੰਜਲ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

11ਵੀਂ ਮੰਜਲ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
Published : August 12, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 10:12 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ (ਪੱਛਮ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ (ਵੈਸਟ) ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 12 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਭਵਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ 11ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਦੋ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10:02 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਸੀ।
Mumbai, Maharashtra: A massive fire broke out on the 11th floor of an 11-storey building in Mumbai, killing a child and a woman and injuring two others. The injured were hospitalized, while a firefighter also sustained minor injuries. The blaze was brought under control, with… pic.twitter.com/q3IqqYf1sf— IANS (@ians_india) August 11, 2026
'ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ'
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਮੁੰਬਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
'ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ'
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੇ 11ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਏਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਛੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬੀਰ (2.5 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਾ (23 ਸਾਲ) ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | Maharashtra | Visuals from the spot after a fire broke out on the 11th floor of a ground + upper 12 floored building at Baptista Road, Shanta Bhavan Building, Church Road, Near St. Xavier School, Vileparle (W).— ANI (@ANI) August 11, 2026
Six people were reported injured, of whom two were… pic.twitter.com/y1MM03fcWK
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ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਮੁਗਧਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਰਥ (32), ਹਿਰੇਨ (64), ਯਸ਼ਸਵੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।