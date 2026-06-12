ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2:25 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ।
Published : June 12, 2026 at 8:21 AM IST|
Updated : June 12, 2026 at 8:29 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਚਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਰਨ ਐਂਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਰਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Three people died after a massive fire broke out in a building in Tughlakabad Extension area during the early hours of Friday. Visuals from the spot. https://t.co/KqSJGbqTEO pic.twitter.com/dY9aQl5rgE— ANI (@ANI) June 12, 2026
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2:25 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ, ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਊਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ QRV ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
Delhi: An eyewitness says, " ...the fire broke out at around 2:10 am. we came to know about it at around 2:20 am, by which time it had spread significantly... i used my daughter's phone to call the fire brigade. as i came downstairs while making the call, i saw that the fire had… pic.twitter.com/4I82OB5rbr— IANS (@ians_india) June 12, 2026
ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਅੱਗ ਸਵੇਰੇ 2:10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰੇ 2:20 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ... ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ... ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ..."
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਛੱਤ ਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।