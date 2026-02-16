ETV Bharat / bharat

ਖੈਰਥਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 7 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ

ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

STRONG EXPLOSIONS FACTORY
ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 16, 2026 at 1:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰਾਜਸਥਾਨ: ਖੈਰਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖੇੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸੜ ਕੇ ਸੜ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ

ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜੂ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਨੇੜਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਭਿਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਬੰਦ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ G-1, 118 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੰਘਣਾ, ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਅੱਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਧਮਾਕੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਭਿਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

TAGGED:

KHUSHKHERA FACTORY FIRE
BHIWADI INDUSTRIAL AREA BLAST
TRAGEDY IN ALWAR
ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
STRONG EXPLOSIONS FACTORY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.