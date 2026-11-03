ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ HPCL ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ HPCL ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ।
Published : November 3, 2026 at 12:07 PM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 9:50 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਸਲਫਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਤ 9:50 ਵਜੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਸੰਘਣੇ, ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ।
ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ
ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ "ਰਫ (ਟਾਰ) ਪਿੱਚ" ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਫਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਆਇਲ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੱਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮਲਕਾਪੁਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ, ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਾਇਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਮਲਕਾਪੁਰਮ ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਸੀਆਈ) ਈ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨਬਾਬੂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਸੀਪੀ) ਪ੍ਰਦੀਪਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੇੜਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ) ਤੇਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗਾਂ ਘੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।