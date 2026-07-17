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"ਨਾ ਜਾਓ...ਬੰਬ ਹੈ !- ਬੰਗਲੁਰੂ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਨੋਟ, ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ !

ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਬੰਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

HOAX BOMB THREAT
ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 17, 2026 at 3:26 PM IST

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ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

HOAX BOMB THREAT TO INDIGO FLIGHT
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। (ETV Bharat)

ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ 6E-6423 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:35 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: "ਡੌਂਟ ਗੋ...ਬੰਬ ਹੈ! ਪਲੀਜ਼"

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ KIAL ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।

KIAL ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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HOAX BOMB THREAT TO INDIGO FLIGHT
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