ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, ਰਾਤ ਭਰ ਹੰਗਾਮਾ
ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੀਓਸੀਐਸਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮੁਈ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਐਮਓ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ।
Published : September 26, 2026 at 10:12 AM IST
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮੁਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
सोशल मीडिया 'X' पर अपलोड किये गये पोस्ट के संदर्भ में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति...@dm_patna @officecmbihar @bihar_police @BiharHomeDept @IPRDBihar pic.twitter.com/YUB5chqV2u— Patna Police (@PatnaPolice24x7) September 25, 2026
ਸੀਐਮਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ:
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਸਟੈਨੋ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮੁਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਮੁਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਮੁਈ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਸੰਬਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸੇ ਦਿਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
#WATCH | पटना, बिहार | राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, " मुझे जो कहना था, जिस x हैंडल के खिलाफ मैं आई थी उसके के लिए मुझे कहा गया कि मेरे पास fir कराने का अधिकार नहीं है। हमने थाने में 3 बातें रखीं। जब सम्राट चौधरी के x अकाउंट पर fir नहीं हो सकती तो जिन 250-300 अकाउंट पर केस हुआ है… pic.twitter.com/4yA1gxo1ko— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 25, 2026
ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ 'ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਐਮਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਐਮਓ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਮੁਈ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सोशल मीडिया हैंडल ('X') पर जमुई पीड़ित परिवार की तस्वीर पोस्ट करने के मामले में, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मचारी के खिलाफ सचिवालय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। pic.twitter.com/2Xmszxfp3X— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 25, 2026
ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ:
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ X ਹੈਂਡਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੇ X ਖਾਤੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ 250-300 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਨੋ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।" - ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, RJD
#WATCH | पटना, बिहार | राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, " कल पॉक्सो एक्ट (pocso) को लेकर बड़ा मामला सामने आया। आप सभी जानते हैं कि कानून सभी के लिए बराबर है... ये कानून सभी के लिए है। लेकिन जिस प्रकार से पॉक्सो एक्ट की धज्जियां सम्राट चौधरी ने… pic.twitter.com/wqHqOgv3kA— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 25, 2026
ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਮੁਈ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਸਟੈਨੋ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 250-300 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।