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Student Protest: 500 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR, 40 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ... ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ

ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Patna Student Protest
500 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR, 40 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 11:53 AM IST

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ਬਿਹਾਰ: ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਸਚਿਵਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ (PUSU) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SSP) ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Patna Student Protest
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)

"ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਐਸਪੀ, ਪਟਨਾ

ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਬੋਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਕਦਮਕੁਆਨ, ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ, ਬੁੱਧ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਬੰਗਲਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਲੀ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ।

Patna Student Protest
ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ (ETV Bharat)

ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਪਟਨਾ ਆਈਜੀ ਦੇ ਐਸਕਾਰਟ, ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ (ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ) ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੈ ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Patna Student Protest
ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ (ETV Bharat)

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸਨ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

BIHAR POLICE ALERT
NEET PROTEST
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
PATNA STUDENT PROTEST

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