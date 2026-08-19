ETV Bharat / bharat

ਦੇਸ਼ 'ਚ 5.1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤਿੰਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੀੜਤ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ...

WOMEN OBESITY INDIA
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 19, 2026 at 8:50 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Obesity India Statistics: ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਲੈਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 15-49 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 25% ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30% ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਰਦ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਮ? ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ ਛੁਟਕਾਰਾ?

WOMEN OBESITY INDIA
ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਵੇਟ ਔਰਤਾਂ (Etv Bharat)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਓਵਰਵੇਟ? ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 180 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ (20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ) ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (NFHS) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30.7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 27.3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। NFHS-6 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ? ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਭਾਰ ਲਈ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, BMI ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 25.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਵਰਗ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ 29.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਵਰਗ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 30.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਵਰਗ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ BMI ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ, 15-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 30.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019-21 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਟੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 22.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, 1.65 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 1.05 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 95 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 51.3% ਔਰਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕਸ਼ਦੀਪ (50.1%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (47.9%), ਸਿੱਕਮ (47.5%) ਅਤੇ ਕੇਰਲ (46.7%) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

WOMEN OBESITY INDIA
ਜਾਣੋ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ? (Etv Bharat)

ਚੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ

ਵਰਲਡ ਓਬੇਸਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 'ਵਰਲਡ ਓਬੇਸਿਟੀ ਐਟਲਸ 2026' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ

ਮੋਟਾਪਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ 'ਮਾੜੇ' ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਤੀ, ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
  • ਤਲੀ-ਭੁੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
  • ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ।
  • ਦਿਨ ਭਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
  • ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮਿੰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ, ਜੌਗਿੰਗ, ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰੋ।
  • ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਟੇ

ਮੋਟਾਪਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤਾਜ਼ੇ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਉਂ ?

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੈਵਿਕ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

NFHS OBESITY REPORT
OBESITY RATE IN INDIA
OBESITY IN INDIA
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ
WOMEN OBESITY INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.