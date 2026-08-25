ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਲੇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਰਚੂ ਤੱਕ ਭਾਨੂਪੱਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਲੇਹ ਬ੍ਰੌਡਗੇਜ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ 1.31 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : August 25, 2026 at 2:13 PM IST
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਕੁੱਲੂ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਣਨੀਤਕ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਨੂਪੱਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਬ੍ਰੌਡਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਰਵੇਖਣ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਸਾਰਚੂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਲਾਪਡ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਸਾਰਚੂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਥੰਮ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਐਸਡੀਐਮ ਕੱਲੂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਏਸੀ ਟੂ ਡੀਸੀ ਜੈਵੰਤੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜੀਆ ਅਤੇ ਤਲੋਂਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
489 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਲੰਬਾਈ
2022 ਦੇ ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 489 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪਹਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹131,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹11,500 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹62,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ
ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਚੀਨ (LAC) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (LoC) ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਰੋਹਤਾਂਗ, ਜ਼ੋਜਿਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੁੰਦਰਨਗਰ, ਮੰਡੀ, ਮਨਾਲੀ, ਸਿਸੂ, ਕੋਕਸਰ, ਕੇਲਾਂਗ ਦਾਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰਚੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਾਰਚੂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੰਗ, ਰਮਤਸੇ, ਉਪਸ਼ੀ, ਖਾਰੂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਤੋਂ ਸਾਰਥੰਗ ਤੱਕ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੇਂਗਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ 5,359 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਮਨਾਲੀ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਟਰੈਕ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: