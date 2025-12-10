ETV Bharat / bharat

ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਅਕਸਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ।

DISPUTE OVER ONION AND GARLIC
ਸੰਕਲਪ ਫੋਟੋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 10, 2025 at 7:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਨੇਸ਼ ਰੂਪੇਰਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜਾ 2013 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ 2013 ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹਨ।

TAGGED:

DISPUTE OVER ONION AND GARLIC
ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤਲਾਕ ਪਿਆਜ਼
DISPUTE OVER ONION AND GARLIC

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.