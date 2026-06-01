ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਕਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਕਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ।
Published : June 1, 2026 at 6:35 AM IST
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਚ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਗੋਈ ਕੈਂਪ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਕਰ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਲਾਪਤਾ:
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ (30 ਸਾਲ) ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਦਯਾਰਾ ਖੇਤਰ ਆਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ, 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੈਕਰ ਗੋਈ ਕੈਂਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ, ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ:
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਬੀਤਾ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਪਕ ਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ :
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗੋਈ ਕੈਂਪ, ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਖੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ:
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਟਕਨੌਰ, ਰੂਪ ਮੋਹਨ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,"ਲਾਪਤਾ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ :
ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭਟਵਾੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।