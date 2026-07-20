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ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਟ੍ਰੇਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...

Female IPS trainee sexually assaulted
ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ((ETV Bharat))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 20, 2026 at 10:48 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀੜਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਟਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਉਦੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈੱਡੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ

ਇਲਜ਼ਾਮ, ਉਦੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਰਾਤ ​​9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸ਼ਖ਼ਸ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਨੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਦੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਦੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ, ਸਿੰਗਾਰਾਯਕੋਂਡਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਲਾਪਾਲੇਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਸੀਆਈ) ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, 360ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

HARASSMENT OF FEMALE IPS OFFICER
ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ
NATIONAL POLICE ACADEMY HYDERABAD
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POLICE ACADEMY HYDERABAD

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