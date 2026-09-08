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ਚੋਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼

ਚੋਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਂਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ...

scorpio on 2nd floor
ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੂੰ ਕਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2026 at 2:51 PM IST

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ਗੋਪਾਲਗੰਜ (ਬਿਹਾਰ): ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਮਲੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਦੇ ਮੰਝਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੀਰਾ ਟੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਲਾਸਿਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਕਾਰ

ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਕ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰੇਨ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ।

ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਕਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਟੀਜ਼ਨ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਡੀਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਤੋਂ ਇਹ 'ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਸਕਾਰਪੀਓ' ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।

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SCORPIO ON SECOND FLOOR USING CRANE
GOPALGANJ
ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸਕਾਰਪੀਓ
SCORPIO
SCORPIO ON 2ND FLOOR

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