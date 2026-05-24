'ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੀਪੁਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ', ਪਰ...
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
Published : May 24, 2026 at 10:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ" ਸੀ, ਪਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਤਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ... ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ" ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ "ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ" ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ—ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ, ਬੋਧੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੀਪੁਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।” ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ (HIAL), ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਟੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (FCRA) ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "HIAL ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ। ਸਾਡਾ FCRA ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। "ਹੁਣ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ," "ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ... ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਤਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।" ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤਾ" ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।