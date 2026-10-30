23ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ, ਪੂਜਾ ਲਈ ਤੋੜਨ ਗਏ ਸੀ ਫੁੱਲ
ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 30, 2026 at 1:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨੋਇਡਾ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਬਿਸਰਖ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਗੁਨ ਮਾਈਵੁੱਡਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 11 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ?
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।"
ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਦੀਪ ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,
"ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਜਾ ਲਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ (23ਵੀ ਮੰਜਿਲ) ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ?
ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਡੀਸੀਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਬਿਸਰਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਆਰਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਮਹਾਗੁਣ ਮਾਈਵੁੱਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਣਦੀਪ ਪਾਤਰਾ (ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ), ਰਣਦੀਪ ਪਾਤਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ 11 ਸਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਚਨਾਮਾ (ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"