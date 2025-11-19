ETV Bharat / bharat

ਨਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 178 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 178 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

FATHER RAPING MINOR DAUGHTER
ਨਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 178 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ (Symbolic picture)
Published : November 19, 2025 at 11:00 PM IST

ਮਲੱਪੁਰਮ (ਕੇਰਲ): ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਰੀਕੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 178 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਛੋਹ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 11 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਮੰਜੇਰੀ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 178 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

'ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ'

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 46 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 11 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

'ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੋਮਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

'ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ'

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,'ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ । ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੈਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

'ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ'

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ "ਚੰਗੇ ਛੋਹ" ਅਤੇ "ਮਾੜੇ ਛੋਹ" ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਫਿਰ ਏਰੀਕੋਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

'178 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ'

ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਧਾਰਾ 5M, N, ਅਤੇ L ਦੇ ਤਹਿਤ 40-40 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 178 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

