ETV Bharat / bharat

ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਆਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲਹੁ ਲੁਹਾਨ

ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਬਸਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੋਫੀਪੁਰ ਨੀਲਕੰਠ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ।

Father kills daughter
ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 15, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ: ਬਸਾਈ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੋਫੀਪੁਰ ਨੀਲਕੰਠ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਬਸਾਈ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੋਫੀਪੁਰ ਨੀਲਕੰਠ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੁਸਕਾਨ (19) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦੌੜੀ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

MURDER IN FIROZABAD
ਬੇਰਹਿਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ (ETV Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ

ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਸਾਈ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੁਜ਼ਲਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਨੁਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

TAGGED:

ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ
HONOUR KILLING IN FIROZABAD
ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ
FATHER KILLS DAUGHTER IN FIROZABAD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.