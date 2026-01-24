ETV Bharat / bharat

ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ

ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ।

Father killed daughter
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੈਸਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 24, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹਰਿਆਣਾ: ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ETV Bharat)

50 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਇਹ ਘਟਨਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "31 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੈਸਵਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-58 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਤੀ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ 50 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਲਣੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ

ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਉਸ (ਮੁਲਜ਼ਮ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 50 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ

ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।"

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਿਆ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸੈਕਟਰ-58 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

TAGGED:

FARIDABAD CHILD ABUSE CASE
FARIDABAD MURDER CASE
FARIDABAD MINOR GIRL KILLED
HARYANA CRIME
FATHER KILLED DAUGHTER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.