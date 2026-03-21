ETV Bharat / bharat

ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ

"ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ..." ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ।

KARNATAK INFANT MURDER CASE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 21, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਰਨਾਟਕ/ਬੇਲਾਗਾਵੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਕੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੀਮਰਾਈ ਚਿਪਾਡੀ, 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਕੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੀਮਰਾਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਿਆ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਾਂ ਜਾਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੀਮਰਾਏ ਤੁਰੰਤ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਬਾਅ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਸ਼ਣ ਬੋਰਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੀਮਰਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀਲਾ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਭੀਮਰਾਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਡਾਲਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

FATHER KILLS NEWBORN DAUGHTER
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.