ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 29, 2026 at 8:12 PM IST
ਭੋਪਾਲ: ਮੂੰਗੀ ਦੀ 100% ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਈ-ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਰਮਦਾਪੁਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਾਵਰਕਰ ਸੇਤੂ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ—ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ—ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 2,500 ਤੋਂ 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, "ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ"ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪੂਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗ ਦੀ 100% ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ
ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ *ਬਾਟੀ* ਅਤੇ *ਭਰਤਾ* ਪਕਾਇਆ।
ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਮੂੰਗ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਜੀ (Gen Z) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ 'ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਮੰਗ ਸਿੰਘਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨ 100% ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।