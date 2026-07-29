ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
Published : July 29, 2026 at 6:48 AM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਭੋਪਾਲ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 100% ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ।
ਕਿਸਾਨ 100% ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
MSP ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ
ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ₹8,768 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹6,000 ਤੋਂ ₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗਭੱਗ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਏਕੇਐਮ) ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਦਯਾਤਰਾ (ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 19 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਬਰਖੇੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਔਬੇਦੁੱਲਾਗੰਜ, ਮੰਡੀਦੀਪ ਅਤੇ 11-ਮੀਲ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11-ਮੀਲ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।"
मुख्यमंत्री जी,— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) July 28, 2026
मूंग की 100% सरकारी खरीदी, खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 5 हजार से अधिक किसान परिवार भोपाल पहुंच चुके हैं!
किसान नेताओं का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री निवास के सामने डेरा डालेंगे और अब अपनी मांगें पूरी होने के बाद ही वापस लौटेंगे!
मुझे सूचना मिल…
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।"
ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੱਲ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100% ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।