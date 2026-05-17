ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ MSP ਐਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
Published : May 17, 2026 at 8:49 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2026-27 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MSP ਐਲਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। SKM ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ MSP ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ C2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ A2+FL ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ MSP ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਝੋਨੇ ਲਈ MSP ₹2,441 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ C2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ₹3,243 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ₹802 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ MSP ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
SKM ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ MSP ਭੁਗਤਾਨ ਲੱਗਭੱਗ ₹2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, C2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ 'ਤੇ MSP ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, 2014 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ₹27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ MSP ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਿਜਲੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦੇ ਲਾਭ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"