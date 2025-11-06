ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ 420, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਭੇਤ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ 'ਕਾਤਲ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ...
Published : November 6, 2025 at 9:32 PM IST
ਹਰਿਆਣਾ/ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ "ਹਤਿਆਰਾ" ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ 420 ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡੱਬੂਆ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ "ਹਤਿਆਰਾ" ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ 420 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੱਬੂਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਬੂਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਖਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਡੱਬੂਆ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਖਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 'ਕਿਲਰ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਇਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ 420 ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਲਖਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਟਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਇਸ 'ਤੇ 420 ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਖਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਖਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਮੌਨਸਟਰ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਹਤਿਆਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ 420 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਬੂਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਲਖਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ 420 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ"।
"ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ"
ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੱਬੂਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।