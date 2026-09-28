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ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਾਦਸਾ:10 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ, ਪਰ ਨਹੀ ਬਚੀ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ

300 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।

Faridabad borewell update
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 28, 2026 at 9:43 AM IST

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ਹਰਿਆਣਾ: ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 8 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ 300 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਾਦਸਾ:10 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ (ETV Bharat)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਕਟਰ 8 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਰਵੈੱਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਰੈਸਕਿਊ

ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਲਗਭਗ 300 ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 125 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ, ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਕਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ

ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਰਾਮਦੀਨ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਮਦੀਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

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ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਾਦਸਾ
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