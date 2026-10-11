ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭੜਕੀ, ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
Published : October 11, 2026 at 1:56 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਨੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਭਿਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ "ਮਹਾਨ ਕੰਮ" ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ’ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
Watch | Parents of Cockroach Janta Party founder Abhijeet Dipke leave Chhatrapati Sambhajinagar for Hingoli following death of his grandmother. Her last rites are scheduled for tomorrow between 10 am and 11 am. @abhijeet_dipke https://t.co/WqInVCcTum— United News of India (@uniindianews) October 10, 2026
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ CJP ਆਗੂ
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ"।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਸ਼ੰਕਰਰਾਓ ਦੀਪਕੇ (85) ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੰਗੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਭਿਜੀਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"
The information regarding the demise of Abhijeet’s grandmother was promptly conveyed to him with due sensitivity. He was also informed of the scheduled funeral time and offered all possible assistance to facilitate his travel to his hometown on humanitarian grounds, however he denied to avail the same.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਭਿਜੀਤ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਵਿਲਾਸ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, "ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"
Heading back to my village to be with my family during this moment of grief. Saurav and Ashu will address a press conference shortly in Delhi. The CJP will neither back down nor be intimidated. October 10 will go down as the beginning of the end of this dictatorship.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 11, 2026
ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਿੰਗੋਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਲਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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