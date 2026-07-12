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"ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਲਟ ਗਈ ਸਪੀਡਬੋਟ", ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ।

Speedboat Incident Vietnam
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਲਟ ਗਈ ਸਪੀਡਬੋਟ ((ANI))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 12, 2026 at 11:51 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 15 ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਫੂ ਕੁਓਕ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ 32 ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 36 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਪੂ ਫੂ ਕੁਓਕ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਰੇਤਲੇ ਬੀਚਾਂ, ਕੋਰਲ ਰੀਫਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਮਜੀਦ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।" ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਨੋਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਫੂ ਕੁਓਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦਸ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਯਾਦਾਂ

ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ।" ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ, ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ (ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਗਏ ਸਨ) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਨ।" ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 14 ਚੈਨਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਫੂ ਕੁਓਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ (ਪਲਾਨੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਡਬੋਟ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਿਸ਼ਤੀ, "ਹੋਨ ਮੀ ਰੁਟ ਨਗੋਈ", ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 300-400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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