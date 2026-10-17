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ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, 5 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਭਰੂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਖਾ ਜੀਆਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੰਜਿਲ ਫਾਰਮਾਕੈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ।

BHARUCH CHEMICAL UNIT BLAST
ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 17, 2026 at 1:27 PM IST

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ਭਰੂਚ (ਗੁਜਰਾਤ): ਭਰੂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਗਰਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਸੇਖਾ ਜੀਆਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੰਜ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਕੈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿਥਾਈਲੀਨ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ (ਐਮਡੀਸੀ) ਗੈਸ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ

ਭਰੂਚ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਮਨੀਸ਼ਾ ਮਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੰਜ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਕੈਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਖਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਿਐਕਟਰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਭਰੂਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਅਕਸ਼ੈਰਾਜ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੈਦੀਪ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਭਾਵਿਕ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਸਾਵਾ ਵਾਸੀ ਅਮੋਦ, ਵ੍ਰਿੰਦ ਤਲਵੀਆ ਵਾਸੀ ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਨਿਕੇਤ ਹਰੀਲਾਲ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੌਤਮ ਵਾਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੌਤਮ, ਮੌਸਮ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਸੇਵਕ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੂ ਬਹਾਦਰਲਾਲ, ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DISH) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ ਮਿਥਾਈਲੀਨ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ (MDC) ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, DISH ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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5 WORKERS KILLED IN EXPLOSION
ਰਸਾਇਣ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ
MDC GAS LEAK
BHARUCH CHEMICAL UNIT BLAST

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