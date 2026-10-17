ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, 5 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਭਰੂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਖਾ ਜੀਆਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੰਜਿਲ ਫਾਰਮਾਕੈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ।
Published : October 17, 2026 at 1:27 PM IST
ਭਰੂਚ (ਗੁਜਰਾਤ): ਭਰੂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਗਰਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਸੇਖਾ ਜੀਆਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੰਜ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਕੈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿਥਾਈਲੀਨ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ (ਐਮਡੀਸੀ) ਗੈਸ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ
ਭਰੂਚ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਮਨੀਸ਼ਾ ਮਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੰਜ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਕੈਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਖਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਿਐਕਟਰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Bharuch, Gujarat: Five people killed and six injured in a reactor blast at SynZeal Pharmachem in Sayakha. The reactor exploded around midnight during the hydrogenation process. https://t.co/0sWMFogKJx— IANS (@ians_india) October 17, 2026
ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਭਰੂਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਅਕਸ਼ੈਰਾਜ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੈਦੀਪ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਭਾਵਿਕ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਸਾਵਾ ਵਾਸੀ ਅਮੋਦ, ਵ੍ਰਿੰਦ ਤਲਵੀਆ ਵਾਸੀ ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਨਿਕੇਤ ਹਰੀਲਾਲ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੌਤਮ ਵਾਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੌਤਮ, ਮੌਸਮ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਸੇਵਕ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੂ ਬਹਾਦਰਲਾਲ, ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#WATCH | Bharuch, Gujarat: Pratapsingh, a worker who was working in the building opposite the spot of the incident, says, "At 10 PM, this incident occurred—the reactor exploded, and everything was filled with smoke. A piece of the reactor broke off and is now lying on the side of the road. Right next to it are the office and the laboratory, and the cement roofing sheets on the boiler side broke and fell down...I saw that the entire area was completely filled with smoke; nothing was visible. After that, the fire brigade and an ambulance arrived..."— ANI (@ANI) October 17, 2026
ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DISH) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ ਮਿਥਾਈਲੀਨ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ (MDC) ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, DISH ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।