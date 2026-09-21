ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਡੰਪਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਬੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Kinnaur Blast
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2026 at 1:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਿੰਨੌਰ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਛਿਤਕੁਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੁਮਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਕੋਂਗ ਪੀਓ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Kinnaur Blast
ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ

ਰੇਕੋਂਗ ਪੀਓ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਂਗਲਾ ਵਿੱਚ ਚਿਤਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੁਮਤੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੁਮਤੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਰੇਕੋਂਗ ਪੀਓ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡੰਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੰਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (50 ਸਾਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

Kinnaur Blast
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ ਭੋਲਾ ਸ਼ਾਹ (23 ਸਾਲ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੇਕੋਂਗ ਪੀਓ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੋਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ

ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰੁਣ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

TAGGED:

EXPLOSION DURING ROAD EXCAVATION
ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ
ਡੰਪਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਕਿੰਨੌਰ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ
CHINA BORDER IN KINNAUR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.