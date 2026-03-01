ਐਸਬੀਐਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਨਾਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਟੋਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਸਬੀਐਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : March 1, 2026 at 11:25 AM IST
ਨਾਗਪੁਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਟੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਾਟੋਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਰਾਉਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਸਬੀਐਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
काटोल तालुक्यातील राहुळगांव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड कंपनीत झालेल्या स्फोटाची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी @drvipinitankar घटनास्थळी दाखल. मदतकार्य सुरू. एनडीआरएफ चे पथक दाखल. पालकमंत्री @cbawankule यांचे तत्काळ मदत करण्याचे प्रशासनाला निर्देश.@CMOMaharashtra @airnewsalerts pic.twitter.com/biktSXhTCJ— DISTRICT INFORMATION OFFICE, NAGPUR (@InfoNagpur) March 1, 2026
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ
ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਲਬਾ 500 ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
काटोल तालुक्यातील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड कंपनीत स्फोट झालेल्या स्थळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे @cbawankule यांच्या मार्गदर्शनाखाली युद्ध पातळीवर मदत मदतकार्य सुरू. जिल्हाधिकारी @drvipinitankar, वैद्यकीय पथक घटनास्थळी. एनडीआरएफ टीम दाखल. @CMOMaharashtra @airnewsalerts pic.twitter.com/EIeMJU8uYy— DISTRICT INFORMATION OFFICE, NAGPUR (@InfoNagpur) March 1, 2026
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੱਗਭਗ 35 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।