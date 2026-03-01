ETV Bharat / bharat

ਐਸਬੀਐਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਨਾਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਟੋਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਸਬੀਐਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Nagpur Explosion
ਐਸਬੀਐਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 1, 2026 at 11:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਾਗਪੁਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਟੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਾਟੋਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਰਾਉਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਸਬੀਐਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ

ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਲਬਾ 500 ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੱਗਭਗ 35 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

TAGGED:

SBL ENERGY LIMITED FACTORY
NAGPUR NEWS
ਐਸਬੀਐਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ
ਨਾਗਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕਾ
NAGPUR EXPLOSION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.