ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੌਗਾਮ ਥਾਣਾ ਬਲਾਸਟ ਘਟਨਾ: ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ, ਡੂੰਘੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੌਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (Etv Bharat)
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਨੌਗਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕ ਫਟ ਗਏ। ਨੌਗਾਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨ, ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 44 ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਗਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 2,900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਲਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਰਾਤ 11:20 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਰ। (Etv Bharat)

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਪੈਰੇ ਦਾ ਘਰ ਸੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਊ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਈ, "ਸ਼ਫ਼ੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ।" 50 ਸਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ ਬੈਗ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰੇ ਦੀ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਨੇੜਲੇ ਨਾਟੀਪੋਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹੈਲ ਅਹਿਮਦ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਆਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੇਮੀਨਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ 8:45 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਡਗਾਮ ਦੇ ਸੋਈਬੁਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਮਾਲਾਵਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ, ਰਫੀਕਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਕਸਰ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੌਣ ਖੜਕਾਏਗਾ? ਉਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁੱਕ-ਏ-ਸ਼ਾਹਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਸਰਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸਰਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।"

ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਤਰਾਲ ਦੇ ਹਰੀ ਪਰਿਗਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਥਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਬਾਸ਼ਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 32 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਮਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਸਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਸ਼ੀਰ ਮੀਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

