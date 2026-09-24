ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸਫੋਟ, 14 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਝੁਲਸੇ
ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰਮੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ।
Published : September 24, 2026 at 7:48 AM IST
ਜੋਧਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਸਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਂਕ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁਲਸ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਭੋਮੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਮ ਅਚਾਨਕ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 13 ਜ਼ਖਮੀ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਜੈਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
#WATCH | Jodhpur | Fire broke out at a chemical factory | Police Commissioner of Jodhpur, Anshuman Bhomia, says, "A fire broke out today at a chemical factory in the Basni police station area. Municipal Corporation employees had gone there to extinguish the fire, but a chemical… pic.twitter.com/HqyucTDroM— ANI (@ANI) September 24, 2026
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਭੋਮੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਰਨ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਨ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਜ਼ਖਮੀ
ਗਣੇਸ਼ ਕਲੋਨੀ, ਬਾਸਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਖਮੀ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਜੀਐਚ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਦੁਰਗੇਸ਼ (25), ਪ੍ਰੇਮ ਤੰਬੋਲੀ (20), ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ (25), ਵਿਨੈ ਪੁਰੋਹਿਤ (22), ਕੁਨਾਲ (25), ਆਸਿਫ ਖਾਨ (33), ਜੋਗਾਰਾਮ (30), ਸੁਮਿਤ (22), ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼ (50), ਅਵਿਨਾਸ਼ (40), ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (25), ਪ੍ਰਦੀਪ (23), ਸੁਰੇਂਦਰ (22), ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ (40) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
#WATCH | Jodhpur | Fire broke out at a chemical factory | District Collector and District Magistrate of Jodhpur, Alok Ranjan, says, " the municipal commissioner informed us that a fire broke out at a chemical factory in the basni industrial area in the evening, and municipal… pic.twitter.com/Yp7rtKaC7j— ANI (@ANI) September 24, 2026
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ
ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬਾਸਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਮ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ 14 ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਦੱਸਿਆ।
जोधपुर स्थित केमिकल फैक्टरी में आगजनी की घटना अत्यंत दुःखद है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) September 23, 2026
अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने तथा घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने एवं सभी की सकुशलता की कामना करता हूँ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।