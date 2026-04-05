ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 5, 2026 at 1:06 PM IST

ਕੋਝੀਕੋਡ: ਕੁੰਨਮੰਗਲਮ ਨੇੜੇ ਮੇਲੇ ਕੁਰੀਕਾਥੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ (4 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਪਡਿੰਜਾਰੇ ਕੁਝੀਮਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਰੀਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਹੁਲ (32) ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹੁਲ (24) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਘਟਨਾ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀਥ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਝੀਕੋਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਲਡ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਮਾਨੀ, ਬਾਲਨ ਅਤੇ ਵਾਲਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇੜਲੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਵੀ ਸ਼ਾਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੂਨਿਟ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਓਲਾ ਪਦੱਕਮ' (ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ) ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਈਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਰਿਨ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਨ. ਬਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੰਨਮੰਗਲਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੂ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ।

