Explainer :ਸਿਆਂਗ ਨਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ 'ਖੇਲ', ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਮਯਾਬ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ? ਜਾਣੋ।
Published : October 27, 2026 at 8:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ (ਐਲਏਸੀ) ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ (30 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) 'ਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ "ਮੇਡੋਗ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਏਸੀ 'ਤੇ ਜੰਗ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ "ਵਾਟਰ ਬੰਬ" ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਆਂਗ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਮੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 11,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਂਗ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਸਿਆਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰੋਂਗ, ਡਾਈਟ ਡੀਮੇ ਅਤੇ ਉੱਗੇਂਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3,750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਪੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਟੋਰੇਜ-ਟਾਈਪ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਂਸੈਪਟ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ।
The Congress party’s blatant attempts to sabotage India’s national security for cheap political mileage are nothing short of dangerous. Pawan Khera and the Congress ecosystem are masquerading vital strategic defense as "repression," directly playing into the hands of external adversaries. Let’s look at the harsh reality: China is constructing a massive 60,000 MW Medog Dam right on our doorstep. This gives Beijing complete control over the water flow, turning the river into a potential geopolitical weapon. They could open the floodgates at any given moment, creating an engineered catastrophe capable of sweeping entire regions into the Bay of Bengal. The Siang Project is not a choice; it is India’s non-negotiable strategic shield and an absolute necessity for regional survival. By funding, instigating, and glorifying these protests, Congress is actively trying to strip away our defense mechanisms. Are you standing with India's sovereignty, or are you acting as the PR machinery for foreign interests? Real patriotism means protecting our borders and our citizens from existential threats, not kneeling to blackmail. We will not compromise on national security. India will build its defenses, secure its borders, and protect its people, whether the Congress party likes it or not.— S.Jayashankar (@jaypanicker) October 26, 2026
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ (ਯਾਰਲੁੰਗ ਤਸਾਂਗਪੋ ਨਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ "ਸੁਪਰ ਡੈਮ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 60,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ - ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 9.2 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪੂਰਵ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
#WATCH | Pasighat, Arunachal Pradesh: On the violence that erupted regarding the Siang High Multipurpose Hydropower Project, Pasighat West MLA Ninong Ering says, "...many have asked me why I speak in favor of the dam, given that they are all opposed to it. Yet, I believe there must be a compromise; people need to come forward and engage in dialogue...I discuss the positive and negative aspects of such projects, as well as how they might be taken forward. It is not merely a matter of compensation, development, or the construction of roads and bridges—or even the establishment of institutions like medical colleges. When you have a project of such a massive scale, all these provisions come into play...protesting does not mean looting someone’s home or causing harm to others...I would prefer not to comment further on the specifics of this process, as the District Magistrate and the Superintendent of Police will take the necessary action. Ultimately, this was not merely a protest; it involved theft, dacoity, and looting."— ANI (@ANI) October 25, 2026
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੇਡੋਗ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸਾਂਗਪੋ (ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ) ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਥ੍ਰੀ ਗੋਰਜ ਡੈਮ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸੁਪਰ ਡੈਮ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨੇਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਚੀਨ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਕਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਦਮਨ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਚੀਨ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ 60,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਡੋਗ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡੈਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਂਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਆਂਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ, ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।"
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਸੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰਵ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਸਿਆਂਗ ਨਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ V ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭੂਚਾਲ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭੂਚਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਂਗ ਘਾਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਗਾਲੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ FPIC ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 2008 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 10, 19 ਅਤੇ 32 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ) ਐਕਟ 1996 ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਂਗ ਬੇਸਿਨ 15,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਹਾਂਗ-ਦਿਬਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿਆਂਗ ਈਸਟੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਲੋਬਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਕਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਦ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਮ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭੂਚਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ GLOF (ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲ ਆਊਟਬਸਟ ਹੜ੍ਹ) ਦਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ GLOF ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਂਗ ਬੇਸਿਨ ਲਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ, ਪਾਸੀਘਾਟ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਨੋਂਗ ਏਰਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।"
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