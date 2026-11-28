Explainer: ਜਾਣੋ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ?
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ? ਆਓ, ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀਏ।
Published : November 28, 2026 at 9:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2026 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਖਿਆਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Union Minister Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal ) posts, "The proposed delimitation framework marks a significant step towards reshaping India’s parliamentary landscape." https://t.co/t5zFKy2R0U— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਦਬੰਦੀ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਧੇਯਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation) ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 21 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 120 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਨਵੇਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 530 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ 272 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 426 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation)
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1952 ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਹੱਦਬੰਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 850 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MPs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 35 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
|ਰਾਜ
|ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ
|ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|80
|120
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|48
|72
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|42
|63
|ਬਿਹਾਰ
|40
|60
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|39
|59
|ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|29
|43
|ਗੁਜਰਾਤ
|26
|39
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|25
|38
|ਰਾਜਸਥਾਨ
|25
|38
|ਉੜੀਸਾ
|21
|31
|ਕੇਰਲ
|20
|30
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|17
|26
|ਅਸਾਮ
|14
|21
|ਝਾਰਖੰਡ
|14
|21
|ਪੰਜਾਬ
|13
|20
|ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|11
|16
|ਹਰਿਆਣਾ
|10
|15
|ਦਿੱਲੀ
|07
|11
|ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|05
|07
|ਉਤਰਾਖੰਡ
|05
|08
|ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|04
|06
|ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|02
|03
|ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ
|02
|02
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਸਿੱਕਮ
|01
|02
|ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੱਦਾਖ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਸਿੱਕਮ
|01
|01
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 14 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ 21 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ, 20 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਣਤੀ 120 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।
|ਰਾਜ
|ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ
|ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਟਾਂ
|ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|403
|605
|+202
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|294
|441
|+147
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|288
|432
|+144
|ਬਿਹਾਰ
|243
|365 ਐਪੀਸੋਡ (10)
|+122
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|234
|351
|+117
|ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|230
|345
|+115
|ਕਰਨਾਟਕ
|224
|336
|+112
|ਰਾਜਸਥਾਨ
|200
|300
|+100
|ਗੁਜਰਾਤ
|182
|273
|+91
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|175
|263
|+88
|ਕੇਰਲ
|140
|210
|+70
|ਗੁਜਰਾਤ
|182
|273
|+91
|ਗੋਆ
|40
|60
|+20
ਜਾਣੋ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 129 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਕੇ 195 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 39 ਤੋਂ 59, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 42, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 38, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 26 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 1976 ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 850 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 280 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2011 ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 81 ਤੋਂ 121-122 ਸੀਟਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 243 ਤੋਂ 365 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 403 ਤੋਂ 605 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 58.5 ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 816 ਤੋਂ 824 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
850 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 850 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
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