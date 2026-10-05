ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਲਾਹ...
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ....
Published : October 5, 2026 at 7:48 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ILBS), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ALD) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ (ਭਾਵ ਨਸ਼ਾ) ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (IJMR) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ALD ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ILBS ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਗਰ-ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3,759 ਪੁਰਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ।
ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2,932 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 827 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਨਾਮ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਲਗਭਗ 2,905 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਜਾਂ 77.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 180-300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, 2,158 ਜਾਂ 57.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ SDS (ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ) ਸਕੋਰ 9 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 7 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸੀ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਕੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੋਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ-ਕਿਰਿਆ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਿਹਾ - ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਇਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਖਾਈ।
ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਅੰਤਮ-ਪੜਾਅ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (MELD) ਸਕੋਰ 21.7 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਗੜਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ "ਦੁੱਖ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਰਸਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖਪਾਤ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਐਸ. ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਡਾ. ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"