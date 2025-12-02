ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਛੀ "ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਜੂਟੈਂਟ", ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ
ਮੁੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਛੀ "ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਜੂਟੈਂਟ" ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : December 2, 2025 at 5:19 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਮੁੰਗੇਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪੰਛੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਲੰਬੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਛੀ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਚੂੰਝ ਅਤੇ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਚੁੰਝ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
"ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਰਹਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਾਗਲਪੁਰ ਸੁੰਦਰਬਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" -ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸੁਮਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ
ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੌਬਿਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਟਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਜੂਟੈਂਟ
ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੁੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਇਹ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗਰਦਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁੰਝ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਲਰ ਥੈਲੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਸ(Stork) ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ
ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 35 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੂਚੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖੁਦ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ
ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ, ਜਟਾਯੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੀਤਾ ਹਰਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪੰਛੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।