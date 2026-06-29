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CBSE ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

CBSE NEW GUIDELINES
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 29, 2026 at 5:30 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 5:40 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

"ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੈਚ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ"

ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੈਚ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੋਰਸ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਆਮ 80-ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਐਡਵਾਂਸਡ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੰਕਲਪਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2026-27 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਮਈ ਨੂੰ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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Last Updated : June 29, 2026 at 5:40 PM IST

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CBSE NEW GUIDELINES

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