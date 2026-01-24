ETV Bharat / bharat

Exclusive Interview: ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਨੋਬਲ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੈਚੇਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

Kailash Satyarthi Interview
Exclusive Interview: ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 24, 2026 at 8:36 AM IST

16 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਰਗੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸਾਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਤਾਬ, "ਕਰੁਣਾ: ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਕੰਪੈਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

  • ਸਵਾਲ: ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, "ਕਰੁਣਾ: ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਕੰਪੈਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਜਾਂ CQ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। CQ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਦੁਨੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ, ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਖਣਿਜ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਸ, ਦਇਆ, ਜਾਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਇੱਕ ਨਰਮ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਇਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਇਆ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਇਆ ਭਾਗ (CQ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਇਆ ਦੀ ਜਨਮਜਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੋ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ CQ (CQ) ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। IQ ਅਤੇ EQ ਬਹੁਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ, ਪਰ CQ ਨਹੀਂ ਹੈ। CQ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਜੁੜਾਅ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 'ਭਾਵਨਾ' ਹੈ।

ਭਾਵ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 'ਕਿਰਿਆ' ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, CQ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ' ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ CQ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, CQ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, "ਕਰੁਣਾ: ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਕੰਪੈਸ਼ਨ", ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਕਥਾ, "ਦਿਆਸਲਾਇ" ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀ ਸੀ?

ਜਵਾਬ: "ਦਿਆਸਲਾਇ" ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੇਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਇਆ ਸੀ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਇਆ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਇਆ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ (ਦਿਆਲਤਾ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ) ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਸਮਝਣਗੇ।

ਜਦਕਿ ਦਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ "ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ" ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਦਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਦਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ" ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ" ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਟੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਸਵਾਲ: ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ (ਚੰਗੇ) ਨੇਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 473 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, 130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ "ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

  • ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਰਥੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ (SMGC) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਤਿਆਰਥੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਹੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, SMGC (ਸਤਿਆਰਥੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ - ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਖੋਖਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਦਇਆ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ।

  • ਸਵਾਲ: ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ "ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ" ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਸੁਨੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਇਕਲੌਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਿੱਖ ਹੱਥ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ।

  • ਸਵਾਲ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਰੋਕਿਆ" ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ (ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ) ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਜਾਂ "ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ" ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

  • ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2004 ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਲੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?"

ਜਵਾਬ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, "ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?" ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਿਅਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੱਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕੇਲੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, "ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲੂ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੁਝ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਸਨ: ਪਿਆਰ, ਗੁੱਸਾ, ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਉਮੀਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?" ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ - "ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ?"

  • ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ "ਸੱਚੇ" ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  • ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

  • ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ?

ਜਵਾਬ: ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ।

ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ।" ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGGED:

KAILASH SATYARTHI INTERVIEW
KARUNA THE POWER OF COMPASSION
NOBEL PEACE PRIZE
KAILASH SATYARTHI BOOKS
ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.