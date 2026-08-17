Exclusive Interview: AFMS ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।"
Published : August 17, 2026 at 11:36 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸਰਜਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (AFMS) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਸਰਜਨ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਮਲਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਫੌਜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਨਹੀਂ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਸਵਾਲ: ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ 'ਕਾਲਿੰਗ' ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਟੀਚੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ।
ਸਵਾਲ: ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਡੀਜੀ ਏਐਫਐਮਐਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡੀਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਔਰਤਾਂ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਏਐਫਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨਿਰਮਲਾ ਹੂਜਾ ਸੀ, ਜੋ 1987 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 900 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ, 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ-ਸਿਤਾਰਾ ਸਰਜਨ, ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਪੁਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਆਏ। ਉਹ ਏਐਫਐਮਸੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਦਮਾ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੰਨ-ਸਿਤਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ।
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ - ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, AFMS ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਅਸੀਂ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲਟੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ, ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲਟੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲਟੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ "ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ" ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: AFMS ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਸਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲਚਕਤਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: AFMS ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ICMR, IIT ਚੇਨਈ, II ਕਾਨਪੁਰ, IIT ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ DRDO ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: COVID-19 ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। AFMS ਨੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਹਨ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਸੀ - ਡਾਕਟਰ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਯੁੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਹਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ INSS ਅਸਵਿਨੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 875 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, AFMS ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ AFMC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਧੇ MBBS ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: AFMS ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ HADR ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਪੈਰਾ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 50 ਪੈਰਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਰਾ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਬੰਧੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੇ AFMS ਦੇ DG ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਚਪਨ ਮਿਲਿਆ - ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਜਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਮਾਲਾ ਪਾਂਡੇ - ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ; ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਾਮਾ ਨਾਈਫ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਗਾਮਾ ਨਾਈਫ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਮਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਏਆਈ ਫੌਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਇਹ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਆਰਤੀ ਸਰੀਨ: ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।