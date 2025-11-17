ETV Bharat / bharat

ਡਾ. ਮਾਧਵੀ ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ; ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚਨਾਬ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਮਾਧਵੀ ਲਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ।

Dr Madhavi Latha
ਡਾ. ਮਾਧਵੀ ਲਤਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 17, 2025 at 7:47 PM IST

6 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਨਾਬ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜੀ. ਮਾਧਵੀ ਲਤਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇਹ ਪੁਲ ਅੱਜ ਭੂਗੋਲ, ਗੁਰੂਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਾਧਵੀ ਲਤਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਰਾਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਮਾਧਵੀ ਲਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਈਐਸਸੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ "ਮੁਸ਼ਕਲ" ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ।

Ramoji Excellence Award 2025
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ (/x.com/VPIndia/status)

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, IISc ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ?

ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IISc ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ "ਮੁਸ਼ਕਲ" ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ?

ਜਵਾਬ: ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵੇਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਆਈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ।

Dr Madhavi Latha
ਡਾ. ਮਾਧਵੀ ਲਤਾ (Etv Bharat)

ਸਵਾਲ: ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ "ਮੁਸ਼ਕਲ" ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਿੰਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 9-ਤੋਂ-5 ਡੈਸਕ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਡਰਾਉਣਾ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਨਾਬ ਪੁਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ "ਡਿਜ਼ਾਈਨ-ਐਜ਼-ਯੂ-ਗੋ" ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ?

ਜਵਾਬ: "ਡਿਜ਼ਾਈਨ-ਐਜ਼-ਯੂ-ਗੋ" ਸੰਕਲਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਨਾਬ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ।

ਸਵਾਲ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ IISc ਵਿਖੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟੈਕ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਚਨਾਬ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਸੇਬ ਜੋ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

ਸਵਾਲ: ਤਾਂ, ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਬਿਲਕੁਲ! ਨਦੀ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 50% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ STEM ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 75 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ। ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਔਰਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ 13 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 'ਬਚਣ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ—ਇੱਕ ਪੀਐਚਡੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਚੇਨਾਬ ਪੁਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ—ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਨਾ ਲੱਭੋ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ: ਮੈਂ ਉੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਨਾਮ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਨਾਬ ਪੁਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਹਨ। ਇਨਾਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਵਾਲ: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤੇਲਗੂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

