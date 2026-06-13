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2 ਕਰੋੜ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਤਲ! ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

EX SOLDIER MURDER FOR INSURANCE
ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 13, 2026 at 10:31 PM IST

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ਕਰਨਾਟਕ: ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੀਮੇ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ) ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਟਪ੍ਰਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਪੁੰਡਲਿਕ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪੁਲਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੰਡਲਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਲਾਈਨ (ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ) 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ (FSL) ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੰਡਲਿਕ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

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EX SOLDIER MURDER FOR INSURANCE

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