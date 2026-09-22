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ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ।

DIG Harcharan singh Bhullar case Update
FILE PHOTOS (ANI/ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 22, 2026 at 11:06 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ' (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ PMLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਈਡੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ 'ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ' (BNS), 2023 ਅਤੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ', 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ (FIRs) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ (predicate offence) ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਸ਼ਾਰਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਦੇ "ਜ਼ਰੀਏ/ਵਿਚੋਲੇ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ?

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਕਬਾੜ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਮੂਵਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 8.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (ਸੀਲ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬੇ-ਵਜ੍ਹਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

TAGGED:

DIG HARCHARAN SINGH BHULLAR CASE
HARCHARAN SINGH BHULLAR CASE UPDATE
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ
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